Блинкова - во втором круге Уимблдона

Россиянка Анна Блинкова вышла во второй круг Уимблдона, победив Ван Яфань из Китая.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анна БЛИНКОВА (Россия) - Ван Яфань (Китай) - 6:7(4:7), 6:4, 6:4

Кэти Суон (Великобритания, WC) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - 6:2, 6:2

Мэдисон Бренгл (США) - Александра Крунич (Сербия) - 2:6, 6:3, 6:3

Ребекка Петерсон (Швеция) - Виктория Кузьмова (Словакия) - 7:6(7:3), 7:6(11:9)