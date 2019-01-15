Блинкова проиграла Плишковой на Australian Open, Винус Уильямс обыграла Бузарнеску

Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг Australian Open. Россиянка уступила Кристине Плишковой из Чехии в трех сетах.

В других матча Винус Уильямс победила Микаэлу Бузарнеску и встретится с Ализе Корне, а Даяна Ястремская из Украины оказалась сильнее Саманты Стосур. Ее соперницей станет Карла Суарес-Наварро.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Винус Уильямс (США) - Михаэла Бузарнеску (Румыния, 25) - 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:2

Виктория Кузьмова (Словакия) - Катерина Козлова (Украина) - 4:6, 6:4, 6:2

Даяна Ястремская (Украина) - Саманта Стосур (Австралия) - 7:5, 6:2

Кристина Плишкова (Чехия) - Анна Блинкова (Россия) - 7:6 (7:2), 2:6, 6:2