06:26 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Блинкова пробилась во второй круг Australian Open

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Россиянка Анна Блинкова пробилась во второй круг Australian Open, обыграв румынку Монику Никулеску со счетом 6:2, 4:6, 6:4. 

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

БЛИНКОВА (Россия, Q) - Никулеску (Румыния) - 6:2, 4:6, 6:4

Гиббс (США) - Бабош (Венгрия, 25) - 7:6 (7:3), 6:4

Гарсия К. (Франция, 21) - Бондаренко К. (Украина) - 7:6 (7:4), 6:4

Шафаржова (Чехия) - Викмайер (Бельгия) - 3:6, 7:6 (9:7), 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/11/

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