Россиянка Анна Блинкова пробилась во второй круг Australian Open, обыграв румынку Монику Никулеску со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

БЛИНКОВА (Россия, Q) - Никулеску (Румыния) - 6:2, 4:6, 6:4

Гиббс (США) - Бабош (Венгрия, 25) - 7:6 (7:3), 6:4

Гарсия К. (Франция, 21) - Бондаренко К. (Украина) - 7:6 (7:4), 6:4

Шафаржова (Чехия) - Викмайер (Бельгия) - 3:6, 7:6 (9:7), 6:1