Блинкова и Градецка уступили в первом раунде парного турнира Roland Garros

Российская теннисистка Анна Блинкова и чешка Люси Градецка проиграли в первом раунде Roland Garros в женском парном разряде.

Российско-чешский дуэт уступил паре Виктория Кузьмова/Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 1:6, 7:6, 5:7. Игра продолжалась два часа и 11 минут.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Виктория Кузьмова/Магдалена Рыбарикова (Словакия) - Анна БЛИНКОВА/Люси Градецка (Россия/Чехия) - 6:1, 6:7 (4:7), 7:5