Билли Джин Кинг поддержала Серену Уильямс после финала US Open

Американка Билли Джин Кинг, которая четырежды выигрывала US Open, высказалась в поддержку своей соотечественницы Серены Уильямс. В финале Серена уступила японке Наоми Осаке (2:6, 4:6).

- Несколько вещей пошли не так во время сегодняшнего женского финала US Open, - написала спортсменка в Твиттере. - Подсказки тренера при любом розыгрыше должны быть разрешены в теннисе. Но сейчас это не так, и, как результат, теннисистка была наказана за действия своего тренера. Так не должно быть. Когда женщина на эмоциях, она " в истерике", ее наказывают за это. Когда мужчина делает то же самое, то он "искренний", и его не наказывают. Спасибо, Серена Уильямс, что бросила вызов этим двойным стандартам. По этому поводу нужно высказываться чаще.

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