Бертенс выбила Винус Уильямс с "Уимблдона"

Голландская теннисистка Кики Бертнес в третьем круге "Уимблдона" обыграла Винус Уильямс - 6:2, 6:7 (5:7), 8:6. Также в следующий раунд вышли Юлия Гергес (Германия, 13), Донна Векич (Хорватия) и Камила Джорджи (Италия).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Кики Бертенс (Голландия, 20) - Винус Уильямс (США, 9) - 6:2, 6:7 (5:7), 8:6

Юлия Гергес (Германия, 13) - Барбора Стрыцова (Чехия, 23) - 7:6 (7:3), 3:6, 10:8

Донна Векич (Хорватия) - Янина Викмайер (Бельгия) - 7:6 (7:2), 6:1

Камила Джорджи (Италия) - Катержина Синякова (Чехия) - 3:6, 7:6 (8:6), 6:2