Бернард Томич: "Мне 24 года, а уже сложно находить мотивацию"

Австралиец Бернард Томич признался, что ощущал усталость в матче первого круга Уимблдона с немцем Мишей Зверевым. В итоге 24-летний спортсмен потерпел поражение со счетом 4:6, 3:6, 4:6.

– Психологически и физически я был не в лучшей форме, – цитирует AFP Томича. – Чувствовал утомленность. Меня не заботит особо то, до какой стадии я дохожу. Я знаю, что поиграю десять лет в теннис и после окончания карьеры работать не буду. Нужно уважать свой вид спорта, но у меня нет такого ощущения. Понимаю, что работаю мало. Я недоволен собой. Мне только 24 года, а уже сложно найти мотивацию.

Спросите, отдаст ли Федерер свои 500 миллионов долларов? Думаете, отдаст? Мы все работаем ради денег. Возможно, в 34 года я буду заниматься благотворительностью. Если Федерер и Джокович это делают, и для меня это не будет проблемой.