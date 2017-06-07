Бернар Джудичелли - о французах на Rolland Garros: "Мы должны прекратить бросаться словами"

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли выразил недовольство выступлением французов на Roland Garros-2017. Две француженки выбыли на стадии четвертьфинала, тогда как в мужской сетке до этой стадии никто из французов не добрался.

– Пройти в четвертьфинал французам было несложно, они сами себе затруднили положение, – цитирует AFP Джудичелли. – Есть проблемы. Мы должны прекратить бросаться словами. Нужно работать в соответствии со стандартами современного тенниса. Физическая форма – это одно, но нужно работать и головой.

Девушки выступили лучше, и это неслучайно. Они готовились по-другому, были более мотивированными и понимали, за что борются.