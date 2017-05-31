Бердых вышел во второй круг Roland Garros на Хачанова

Чешский теннисист Томаш Бердых обыграл в первом круге Roland Garros немца Ян-Леннарда Штруффа - 6:1, 6:1, 4:6, 6:4. В следующем раунде он встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Также во второй круг вышли американец Джон Изнер и бразилец Тиагу Монтейру.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Монтейру (Бразилия) - Мюллер (Франция, WC) - 7:6 (7:4), 2:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:0

Бердых (Чехия, 13) - Штруфф (Германия) - 6:1, 6:1, 4:6, 6:4

Изнер (США, 21) - Томпсон Дж. (Австралия) - 6:3, 4:6, 7:6 (7:5), 6:3