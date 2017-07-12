20:11 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Бердых вышел в полуфинал Уимблдона после отказа Джоковича

9

Чех Томаш Бердых пробился в полуфинал Уимблдона после отказа Новака Джоковича. Серб отказался от продолжения борьбы во втором сете при счете 6:7 (2:7), 0:2 из-за травмы.

В полуфинале турнира Бердых сыграет с победителем матча Милош Раонич - Роджер Федерер.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Бердых (Чехия, 11) – Джокович (Сербия, 2) – 7:6 (7:2), 2:0 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/1/

9
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

пусть с Андрюшкой матчи тенниса для инвалидов проводят и рейтинг себе поднимают.

20:59

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Маррей с травмированным бедром 5 сетов отпахал.)) А эта неженка с локоточком слилась по-быстрому.))

20:41

Новоуепинни

Фуфел загасился, это ж понятно. Чуть-чуть бобо стало, сразу в кусты, неженка. Но это и хорошо: его самовлюбленная морда, тупые несмешные шутки, подпевки, тупые танцы и вопли давно раздражают ))

20:37

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Соглашусь.) С точки зрения соперника с Джоковичем Феде было бы попроще в полуфинале.))

20:35

LZ68

С другой стороны избежал избиения от Федерера) Джоковичу здоровья.

20:33

Arthas

После стольких ужасных поражений, для Джоковича дойти до четвертьфинала было неплохим результатом. Что же, похоже Федерер идет к 19 шлему.

20:26

Паснаход

Чмоке невдомёк, что хейтеры Маррея могут не являться фанатами серба)). Праздник удался на славу, бгг))

20:26

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Не долго фэны серба смеялись над травмой Маррея, бгг.))

20:14

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Красиво, легко, на классе, Томаш!)) Ахахах.)) Отправил Нолика переписывать рекорды Феди.))

20:14