Бердых вышел в полуфинал Уимблдона после отказа Джоковича

Чех Томаш Бердых пробился в полуфинал Уимблдона после отказа Новака Джоковича. Серб отказался от продолжения борьбы во втором сете при счете 6:7 (2:7), 0:2 из-за травмы.
В полуфинале турнира Бердых сыграет с победителем матча Милош Раонич - Роджер Федерер.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Бердых (Чехия, 11) – Джокович (Сербия, 2) – 7:6 (7:2), 2:0 отказ 2-го игрока
shpasic
пусть с Андрюшкой матчи тенниса для инвалидов проводят и рейтинг себе поднимают.
20:59
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Маррей с травмированным бедром 5 сетов отпахал.)) А эта неженка с локоточком слилась по-быстрому.))
20:41
Новоуепинни
Фуфел загасился, это ж понятно. Чуть-чуть бобо стало, сразу в кусты, неженка. Но это и хорошо: его самовлюбленная морда, тупые несмешные шутки, подпевки, тупые танцы и вопли давно раздражают ))
20:37
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Соглашусь.) С точки зрения соперника с Джоковичем Феде было бы попроще в полуфинале.))
20:35
LZ68
С другой стороны избежал избиения от Федерера) Джоковичу здоровья.
20:33
Arthas
После стольких ужасных поражений, для Джоковича дойти до четвертьфинала было неплохим результатом. Что же, похоже Федерер идет к 19 шлему.
20:26
Паснаход
Чмоке невдомёк, что хейтеры Маррея могут не являться фанатами серба)). Праздник удался на славу, бгг))
20:26
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Не долго фэны серба смеялись над травмой Маррея, бгг.))
20:14
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Красиво, легко, на классе, Томаш!)) Ахахах.)) Отправил Нолика переписывать рекорды Феди.))
20:14