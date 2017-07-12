Бердых вышел в полуфинал Уимблдона после отказа Джоковича

Чех Томаш Бердых пробился в полуфинал Уимблдона после отказа Новака Джоковича. Серб отказался от продолжения борьбы во втором сете при счете 6:7 (2:7), 0:2 из-за травмы.

В полуфинале турнира Бердых сыграет с победителем матча Милош Раонич - Роджер Федерер.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Бердых (Чехия, 11) – Джокович (Сербия, 2) – 7:6 (7:2), 2:0 отказ 2-го игрока