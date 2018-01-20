12:58 | Теннис — "Большой шлем"

Бердых вышел в 1/8 финала Australian Open, обыграв Дель Потро

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Чех Томаш Бердых переиграл в трех сетах аргентинца Хуана Мартина Дель Потро в третьем круге Australian Open. Матч длился 2 часа 18 минут.

В 1/8 финала Бердых встретится с итальянцем Фабио Фоньини.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Бердых (Чехия, 19) - Дель Потро (Аргентина, 12) - 6:3, 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/1/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Bee

Да уж, Бердых выдал потрясающий матч. Но ему осталось на турнире максимум два матча, т. к. комплекс Феди непреодолим.

14:03

Michelangelo.ru

Я слышал, что Бердых уже на тренерской работе, а тут ...

13:53

Czechplayer

Пожалуй, это была лучшая игра Бердыха за последние несколько лет. 20 эйсов и 80% первой подачи говорят сами за себя. Если даже пройдет Фоньини, то в 1/4 светит поединок с Федерером.

13:31