Бердых вышел в 1/8 финала Australian Open, обыграв Дель Потро

Чех Томаш Бердых переиграл в трех сетах аргентинца Хуана Мартина Дель Потро в третьем круге Australian Open. Матч длился 2 часа 18 минут.
В 1/8 финала Бердых встретится с итальянцем Фабио Фоньини.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Бердых (Чехия, 19) - Дель Потро (Аргентина, 12) - 6:3, 6:3, 6:2
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
Bee
Да уж, Бердых выдал потрясающий матч. Но ему осталось на турнире максимум два матча, т. к. комплекс Феди непреодолим.
14:03
Michelangelo.ru
Я слышал, что Бердых уже на тренерской работе, а тут ...
13:53
Czechplayer
Пожалуй, это была лучшая игра Бердыха за последние несколько лет. 20 эйсов и 80% первой подачи говорят сами за себя. Если даже пройдет Фоньини, то в 1/4 светит поединок с Федерером.
13:31