Бердых, Тим и Димитров вышли во второй круг Уимблдона

Чех Томаш Бердых в четырех сетах одолел француза Жереми Шарди в первом круге Уимблдона. Его следующим соперником станет американец Райан Харрисон, победивший хорвата Борну Чорича. Австриец Доминик Тим обыграл канадца Вашеку Поспишила и теперь встретится с французом Жилем Симоном. Болгарин Григор Димитров нанес поражение аргентинцу Диего Шварцману.

Также в следующий раунд пробились американцы Джек Сок, Джон Изнер и Фрэнсис Тиафо, серб Душан Лайович, Дуди Села из Израиля и австралиец Себастьян Офнер.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Бердых (Чехия, 11) – Шарди (Франция) – 6:3, 3:6, 7:6 (7:4), 6:4

Изнер (США, 23) – Фритц (США, Q) – 6:4, 7:6 (7:3), 6:3

Тиафо (США) – Хаасе (Голландия) – 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 7:5

Тим (Австрия, 8) – Поспишил (Канада) – 6:4, 6:4, 6:3

Димитров (Болгария, 13) – Шварцман (Аргентина) – 7:6 (7:4), 6:2, 6:2

Харрисон (США) – Чорич (Хорватия) – 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (8:6)

Дональдсон (США) – Типсаревич (Сербия) – 5:0 отказ 2-го игрока

Офнер (Австрия, Q) – Беллуччи (Бразилия) – 6:2, 6:3, 6:2

Лайович (Сербия) – Циципас (Греция, Q) – 6:4, 6:4, 6:4

Сок (США, 17) – Гарин (Чили, Q) – 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3

Села (Израиль) – Гранольерс (Испания) – 4:6, 6:3, 1:6, 6:2, 6:1