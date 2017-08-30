Бердых, Монфис и Димитров – во втором круге US Open

Чех Томаш Бердых одержал победу над американцем Райаном Харрисоном в первом круге US Open – 6:4, 6:2, 7:6. В следующем круге он встретится с украинцем Александром Долгополовым, который оказался сильнее Яна-Леннарда Штруффа из Германии.
Француз Гаэль Монфис победил своего соотечественника Жереми Шарди и теперь сыграет с американцем Дональдом Янгом.
Седьмой "сеяный" турнира болгарин Григор Димитров начал с победы над чехом Вацлавом Шафранеком. В следующем круге его соперником станет победитель пары Альяж Бедене (Великобритания) – Андрей Рублев (Россия).
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Бердых (Чехия, 15) – Харрисон (США) – 6:4, 6:2, 7:6
Монфис (Франция, 18) – Шарди (Франция) – 7:6, 6:3, 6:4
Димитров (Болгария, 7) – Шафранек (Чехия, Q) – 6:1, 6:4, 6:2
Маннарино (Франция, 30) – Беранкис (Литва) – 6:2, 6:4, 6:2
Долгополов (Украина) – Штруфф (Германия) – 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 6:3
Менендес-Масейрас (Испания, Q) – Кипсон (США, WC) – 6:4, 7:6, 6:1
Янг (США) – Мартерер (Германия, Q) – 6:3, 1:6, 6:1, 6:4
Майер Л. (Аргентина, LL) – Гаске (Франция, 26) – 3:6, 6:2, 6:4, 6:2
Фратанджело (США, WC) – Карлович (Хорватия) – 7:6, 6:4, 3:6, 7:6
Пелья (Аргентина) – Дарсис (Бельгия) – 6:1, 6:2, 6:0