Баутиста Агут переиграл Феррера в третьем круге Australian Open, Истомин - Бусту

Денис Истомин из Узбекистана в пяти сетах переиграл испанца Карреньо Бусту в матче третьего круга турнира "Большого шлема", проходящего в Мельбурне. В другой встрече испанец Роберто Баутиста Агут переиграл соотечественника Давида Феррера.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Истомин (Узбекистан, WC) - Карреньо Буста (Испания, 30) - 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2

Баутиста Агут (Испания, 13) - Феррер (Испания, 21) - 7:5, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 6:4