Баутиста Агут обыграл Нишикори и вышел в четвертый круг Уимблдона

Испанец Роберто Баутиста Агут в третьем круге Уимблдона обыграл японца Кеи Нишикори со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 3:6, 6:3. В четвертом круге турнира Баутиста Агут встретится с победителем матча Стив Джонсон (США) – Марин Чилич (Хорватия).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Баутиста Агут (Испания, 18) – Нишикори (Япония, 9) – 6:4, 7:6 (7:3), 3:6, 6:3

Мюллер Ж. (Люксембург, 16) – Бедене (Великобритания) – 7:6 (7:4), 7:5, 6:4