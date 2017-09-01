Баутиста Агут, Гоффен, Тим и Майер - в третьем круге US Open

Испанец Роберто Баутиста Агут обыграл немца Дастина Брауна в матче второго круга US Open. В других встречах француз Адриан Маннарино одолел немца Бьорна Фратанджело, бельгиец Давид Гоффен выиграл у аргентинца Гвидо Пелья, американец Дональд Янг уступил французу Гаэлю Монфису, а аргентинец Леонардо Майер переиграл японца Юити Сугиту.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Маннарино (Франция, 30) - Фратанджело (США, WC) - 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2

Баутиста Агут (Испания, 11) - Браун (Германия) - 6:1, 6:3, 7:6 (7:3)

Гоффен (Бельгия) - Пелья (Аргентина) - 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:3

Монфис (Франция) - Янг (США) - 6:3, 6:7 (3:7), 6:4, 2:6, 7:5

Тим (Австрия) - Фритц (США) - 6:4, 6:4, 4:6, 7:5

Кольшрайбер (Германия) - Хиральдо (Колумбия) - 6:2, 6:1, 3:0 отказ 2-го игрока

Майер (Аргентина) - Сугита (Япония) - 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 6:4