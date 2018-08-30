Басилашвили, Шаповалов и Изнер - в третьем круге US Open

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили во втором круге US Open обыграл американца Джека Сока - 4:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:3). Также в следующий раунд вышли Джон Изнер (США), Гвидо Пелья (Аргентина) и Денис Шаповалов (Канада).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Джон Изнер (США) - Николас Харри (Чили) - 6:7 (7:9), 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4

Гвидо Пелья (Аргентина) - Паоло Лоренци (Италия) - 7:5, 6:0, 6:2

Денис Шаповалов (Канада) - Андреас Сеппи (Италия) - 6:4, 4:6, 5:7, 7:6 (7:2), 6:4

Николоз Басилашвили (Грузия) - Джек Сок (США) - 4:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:3)