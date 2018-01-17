Басилашвили, Карреньо Буста и Сеппи вышли в третий круг Australian Open

Грузин Николоз Басилашвили переиграл бельгийца Рубена Бемельманса во втором круге Australian Open. Также в третий круг вышли итальянец Андреас Сеппи и испанец Пабло Карреньо Буста.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Басилашвили (Грузия) - Бемельманс (Бельгия, Q) - 7:5, 6:1, 6:3

Сеппи (Италия) - Нишиока (Япония) - 6:1, 6:3, 6:4

Карреньо Буста (Испания, 10) - Симон (Франция) - 6:2, 3:0 отказ 2-го игрока