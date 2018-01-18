Барти вышла в третий круг Australian Open

Австралийка Эшли Барти обыграла итальянку Камилу Джорджи во втором круге Australian Open. Встреча закончилась в трех сетах – 5:7, 6:4, 6:1.
Следующей соперницей Барти станет японка Наоми Осака, которая ранее победила россиянку Елену Веснину.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Барти (Австралия, 18) – Джорджи (Италия) – 5:7, 6:4, 6:1
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