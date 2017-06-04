Бачински победила Винус Уильямс на Roland Garros

Швейцарская теннисистка Тимеа Бачински в матче четвертого круга Roland Garros в трех сетах обыграла американку Винус Уильямс.

В четвертьфинале Бачински встретится с француженкой Кристиной Младенович, которая победила победительницу прошлого турнира испанку Гарбинье Мугурусу.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Бачински (Швейцария, 30) – В. Уильямс (США, 10) – 5:7, 6:2, 6:1