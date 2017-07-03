Азаренко вышла во второй круг Уимблдона, Вихлянцева проиграла Векич

Теннисистка Виктория Азаренко из Белоруссии в матче первого круга Уимблдона в трех сетах победила американку Кэтрин Беллис.

Россиянка Наталья Вихлянцева в трех сетах уступила Донне Векич из Хорватии.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Суарес Наварро (Испания, 25) - Бушар (Канада) - 1:6, 6:1, 6:1

Векич (Хорватия) – ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 6:7 (6:8), 6:4, 6:1

Азаренко (Белоруссия) – Беллис (США) – 3:6, 6:2, 6:1

Пэн Шуай (Китай) – Вондроушова (Чехия) – 6:7 (5:7), 6:0, 6:4

Конюх (Хорватия, 27) – Лисицки (Германия) – 6:1, 6:4

Севастова (Латвия, 18) – Путинцева (Казахстан) – 6:1, 7:6 (7:3)

Бегу (Румыния) – Броади (Великобритания, WC) – 6:4, 6:2

Уотсон (Великобритания, WC) – Заневская (Бельгия) – 6:1, 7:6 (7:5)

Конта (Великобритания, 6) – Си Сувэй (Тайвань) – 6:2, 6:2

Богдан (Румыния) – Дуань Инин (Китай) – 6:4, 6:2

Абанда (Канада, Q) – Нара (Япония) – 6:2, 6:4

Брэди (США) – Ковинич (Черногория) – 6:3, 6:1

Бренгл (США) – Хогенкамп (Голландия) – 6:3, 6:3