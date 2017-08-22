Азаренко снялась с US Open из-за ребенка

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что не сможет принять участия в US Open. Причина отказа - судебное разбирательство с отцом своего 8-месячного ребенка Билли Маккейгом. Суд постановил, что спортсменка не может вывезти сына за пределы Лос-Анджелеса. Азаренко не хочет оставлять его на две недели, чтобы поехать в Нью-Йорк.

- С грустью сообщаю, что я не смогу выступить на US Open в этом году из-за моей семейной ситуации, - приводит TMZ слова Азаренко. - С нетерпением буду ждать следующего турнира.