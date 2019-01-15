Азаренко проиграла в первом круге Australian Open

Двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко не смогла выйти во второй круг турнира. Белоруска уступила в трех сетах Лауре Зигемунд из Германии.

Экс-первая ракетка мира Азаренко побеждала на Australian Open в 2012 и 2013 году.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Карла Суарес Наварро (Испания, 23) - Клара Бюрель (Франция, WC) - 7:5, 6:2

Бьянка Андрееску (Канада, Q) - Уитни Осуигве (США, WC) - 7:6 (7:1), 6:7 (0:7), 6:3

Лаура Зигемунд (Германия) - Виктория Азаренко (Белоруссия) - 6:7 (5:7), 6:4, 6:2