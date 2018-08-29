Азаренко обыграла Гаврилову во втором раунде US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову (6:1, 6:2) во втором раунде US Open в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 22 минуты.

В следующем раунде белорусская сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) - Сандра Кенин (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, WC) - Дарья Гаврилова (Австралия, 25) - 6:1, 6:2