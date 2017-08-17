Азаренко надеется уладить юридические вопросы до старта US Open

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, этим летом возобновившая выступления после рождения сына, выпустила в Твиттере обращение к болельщикам, в котором от первого лица разъяснила, почему может пропустить US Open-2017, а также выразила надежду, что ей все же удастся уладить разногласия с отцом своего ребенка до старта мэйджора в Нью-Йорке. Напомним, что на прошлой неделе СМИ сообщили о том, что пока Азаренко и ее бывший молодой человек Билли Макги не договорятся об опеке над ребенком, восьмимесячному сыну теннисистки запрещено выезжать из Калифорнии.

"Мои невероятные фанаты и друзья, кто поддерживал меня на протяжении всей карьеры, заслуживают того, чтобы узнать почему я могу не смочь выступить на US Open в этом году.

День, когда родился мой сын Лео, в декабре прошлого года, был счастливейшим в моей жизни. Теперь я совсем по-другому воспринимаю то, как молодые матери – и отцы – жонглируют множеством обязанностей в своих семья. При этом, как большинство работающих матерей, несмотря на мою безоговорочную любовь к сыну, я попала в сложную ситуацию, которая может не позволить мне вернуться к работе прямо сейчас.

В марте в Белоруссии, при поддержке всей моей семьи, я начала работать ради своей цели – вернуться в теннисный турнир и возобновить выступления на высшем уровне с 31 июля. Я смогла вернуться раньше – выступила на Майорке в середине июня и на Уимблдоне.

Вскоре после Уимблдона мы с отцом Лео расстались. Сейчас мы работаем над решением ряда юридических вопросов, и дела обстоят так, что сыграть на US Open в этом году я смогу, только если оставлю Лео в Калифорнии, а этого я делать не намерена.

Балансировать между заботой о ребенке и карьерой непросто для любого родителя. Но я готова принять этот вызов. Я хочу поддержать мужчин и женщин отовсюду, которые знают, что это нормально – быть работающей мамой. Или папой. Никто никогда не должен выбирать между ребенком и карьерой. Мы достаточно сильны для того, чтобы справляться со всем.

Я невероятно благодарна за всю поддержку, которую я получила от женщин и мужчин со всего мира, которые понимают важность поддержки работающих матерей и нашего права быть с нашими детьми. Я надеюсь на положительное развитие нашей сложной ситуации. Надеюсь, что она разрешится, и я смогу вернуться к соревновательной деятельности. Ни один родитель не должен выбирать между ребенком и карьерой.

Я сохраняю оптимизм в отношении того, что в ближайшие дни мы с отцом Лео оставим наши разногласия в стороне и сделаем шаги в направлении более эффективной командой работы и достигнем договоренности о том, чтобы мы втроем могли путешествовать, а я – играть. Но гораздо важнее гарантировать то, что в жизни Лео постоянно будут присутствовать оба родителя", - говорится в заявлении Азаренко.