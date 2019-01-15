Австралиец Алексей Попырин победил немца Мишу Зверева на Australian Open

Представитель Австралии Алексей Попырин в первом круге Australian Open победил Мишу Зверева, представляющего Германию.

Соперник Попырина определится в матче француза Бенуа Пэра и седьмой ракетки турнира австрийца Доминика Тима.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Мариуш Копил (Румыния) - Марсель Гранольерс (Испания) - 6:3, 6:4, 6:4

Филипп Кольшрайбер (Германия, 32) - Ли Чжэ (Китай, WC) - 6:2, 6:2, 6:4

Алексей Попырин (Австралия, WC) - Миша Зверев (Германия) - 7:5, 7:6 (9:7), 6:4

Стэн Вавринка (Швейцария) - Эрнест Гулбис (Латвия) - 3:6, 3:1 отказ 2-го игрока

Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) - Мартин Клижан (Словакия) - 6:4, 6:4, 7:6 (7:5)