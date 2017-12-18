ATP признала "камбэком года" матч Дель Потро с Тимом на US Open

ATP определила лучшие камбэки сезона на турнирах "Большого шлема". Первое место занимает матч между аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро и австрийцем Домиником Тимом в четвертом круге US Open. Аргентинец уступал 0:2 по сетам, после чего отыграл два матчбола и выиграл встречу – 1:6, 2:6, 6:1, 7:6 (7:1), 6:4.

На второй строчке идет встреча между немцем Мишей Зверевым и американцем Джоном Изнером во втором круге Australian Open. Зверев также уступал 0:2 по сетам, отыграл два матчбола и завершил матч в свою пользу – 6:7 (4:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (9:7), 9:7.