Ассоциация тенниса США не учитывала допинговую историю Шараповой при выдаче wild card

Ассоциация тенниса США (USTA) опубликовала заявление по поводу выдачи россиянке Марии Шараповой wild card на US Open. USTA отметила, что не учитывала допинговую историю российской теннисистки.

"Отстранение Шараповой за допинг завершилось, оно не стало фактором, который мог бы повлиять на решение о предоставлении wild card. Следуя нашим традициям, мы предоставляем приглашение бывшим чемпионам турнира, которые не могут попасть на него по тем или иным причинам. Кроме того, Шарапова добровольно согласилась выступить перед молодыми теннисистами в кампусе USTA с речью о важности антидопинговой программы в теннисе", - говорится в заявлении, которое на своей странице в Твиттере опубликовал журналист Times Стюарт Фрейзер.

Напомним, что Шарапова вернулась на корт 26 апреля 2017 года после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. С тех пор она провела девять матчей, в которых одержала шесть побед. На данный момент она занимает 148-е место в рейтинге WТА.

Общий призовой фонд US Open в 2017 году составит 50,4 миллиона долларов. Победители в одиночном разряде получат по 3,7 миллиона. Матчи основной сетки пройдут с 28 августа по 10 сентября.