Анна Чакветадзе: "Веснина и Макарова вписали себя в историю"

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе отметила, что Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли на финал Уимблдона против Моники Никулеску и Чань Хаочэнь сконцентрированными, несмотря на долгое ожидание, и это помогло им победить, не отдав ни гейма.

- Счет финала, конечно, просто удивительный (смеется). Знаю, что девушки очень долго ждали - затянулся мужской парный матч, ребята играли больше четырех часов. Но Катя и Лена вышли на корт очень сконцентрированными. По-моему, они даже за счетом особенно не следили и не смотрели на табло, просто очень внимательно относились к своей игре. Хорошо, что не стали затягивать матч. Я, честно говоря, не могу навскидку вспомнить таких разгромов в финалах...

- Первый и единственный раз до этого был в 1953 году.

- Значит, девушки не просто стали чемпионками, а вписали себя в историю. На самом деле, я была немного удивлена, что Никулеску и Чань добрались до финала. В отличие от Весниной и Макаровой, не ожидала их там увидеть. Катя и Лена уже сделали себе имя в парном теннисе, и то, что они за весь турнир отдали всего один сет - признак того, что у них вновь появилось вдохновение. У девушек все просто идеально сошлось на этом турнире. (Антон БАБОШИН)

У "Макарены" 3/4 "Шлема"! Макарова и Веснина выиграли Уимблдон