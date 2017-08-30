Анна Чакветадзе: "У Шараповой изначально были все шансы на победу просто потому, что она лучше играет в теннис"

Полуфиналистка Открытого чемпионата США-2007 Анна Чакветадзе в интервью "СЭ" отметила, что нисколько не удивлена победе Марии Шараповой над Симоной Халеп в первом круге US Open. По ее словам, рссиянка просто лучше играет в теннис.

– Удивлены были победе Шараповой над Халеп?

– Нисколько. Очевидно, что ни одна из соперниц такому жребию в первом же круге не была рада. Если уж Марии дали wild card, было понятно, что она будет биться до последнего. Это была схватка характеров, и Халеп Шараповой в этом компоненте явно уступает. Румынка психологически зажалась, и Мария этим воспользовалась. К тому же Шарапова старается всегда действовать в атакующем стиле, а Симона, напротив, играет на удержании. На медленном покрытии это работает, но на харде у румынки было мало шансов.

– И все-таки начинать первый за долгое время турнир матчем со второй ракеткой мира…

– У Шараповой изначально были все шансы на победу просто потому, что она лучше играет в теннис. Есть ощущение, что у Халеп уже сложился некий комплекс – быть вечно второй. Да, у нее были победы на отдельных турнирах, она хорошая теннисистка и была близка к тому, чтобы выиграть "мэйджор". Но у нее это не получилось, она будто бы психологически не готова их выигрывать. Может быть, дело в том, что она показывает оборонительный теннис. Обратите внимание: в последнее время, в отсутствие Серены Уильямс, большие турниры выигрывают те теннисистки, которые действуют агрессивно.

Шарапова, наоборот, одержала огромное количество побед, у нее за счет этого жестче этот внутренний стержень. (Мария МАРКОВА)

Полное интервью Анны Чакветадзе