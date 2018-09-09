Анна Чакветадзе: "Серена сильно оскорбила судью. Все по делу"

Экс-пятая ракетка мира, а ныне телекомментатор Анна Чакветадзе считает, что Серена Уильямс заслужила наказание от арбитра. Американка проиграла японке Наоми Осаке (2:6, 4:6) в финале US Open.

- Она его сильно оскорбила. Все по делу, - написала спортсменка в Твиттере. - Жаль, что этим эпизодом смазали победу Осаки.

Она его сильно оскорбила.Всё по делу.

Жаль,что эти эпизодом смазали победу Осаки . – Anna Chakvetadze (@achakv87) 8 сентября 2018 г.

Первое предупреждение от судьи на вышке - Карлоса Рамоса - американка получила за подсказку с трибуны от тренера Патрика Муратоглу. 36-летняя теннисистка, естественно, заявила, что никаких подсказок не было, и отдельно подчеркнула, что никогда не обманывает. Поиграв пятый гейм второй партии, Уильямс-младшая сломала ракетку о корт, за что, по правилам, судья должен был вынести предупреждение, но поскольку для Серены оно оказалось вторым, она была наказана штрафным очком и начала шестой гейм со счета 0:15.

При счете 4:3 американка вновь вступила в дискуссию с Рамосом. 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах доказывала ему, что никого не обманывала, а также подняла тему, что судья на вышке предвзято относится к ней, потому что он - мужчина, а она - женщина. Это привело к тому, что с Уильямс-младшей сняли еще и гейм.

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