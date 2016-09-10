Анна Чакветадзе: "Результат Макаровой и Весниной на US Open обидный, но закономерный"

Полуфиналистка US Open-2007 Анна Чакветадзе подвела итоги очередного игрового дня на турнире в Нью-Йорке. По ее словам, выступление россиянок Елены Весниной и Екатерины Макаровой, завоевавшим золото Рио-2016, на US Open стало закономерным.

– Что, на ваш взгляд, помешало Макаровой и Весниной повторить свой олимпийский успех? – вопрос Чакветадзе.

– Они устали, после победы на Играх в Рио им пришлось очень сложно. На подготовку к US Open фактически не было времени, ведь эти турниры разделяло меньше двух недель. Было видно, что девочкам очень тяжело: в какой-то момент движения Лены Весниной стали длинными, затяжными. Безусловно, результат обидный, но закономерный. Выигрывать на двух таких турнирах подряд трудно не только психологически, но и физически. (Мария МАРКОВА)

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