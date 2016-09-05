Анна Чакветадзе: "Ничего сверхъестественного в поражении Весниной от Суарес-Наварро не вижу"

Известная экс-теннисистка, полуфиналистка US Open-2007 Анна Чакветадзе выразила мнение, что поражение Елены Весниной в матче третьего круга с Карлой Суарес-Наварро не является большой неожиданностью. По ее словам испанка – неудобный соперник для теннисистки из России.

– В чем вам видится причина поражения Елены Весниной от Карлы Суарес-Наварро: усталость после Олимпийских игр или утомительный матч в парном разряде накануне? – вопрос Чакветадзе.

– Веснина проиграла теннисистке из топ-15, так что ничего сверхъестественного в таком результате я не вижу. Испанка играла лучше, стабильнее, и чтобы побеждать ее, Елене нужно было быть на пике формы. Кроме того, Суарес-Наварро очень неудобная для россиянки соперница – часто играет через вращения, рискует, мало ошибается. Что же до названных причин, то эмоциональная усталость после Игр наверняка есть. Слышала, что Веснина была недовольна, что ее поставили первым запуском, несмотря на то что их встреча с Екатериной Макаровой в парном разряде была затяжной и закончилась довольно поздно. Но на турнирах "Большого шлема" парные матчи всегда второстепенны, и такие случаи – не редкость. (Мария МАРКОВА)

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