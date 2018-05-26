Анна Чакветадзе: "Надаль на грунте непобедим"

Бывшая пятая ракетка мира, а ныне телекомментатор Анна Чакветадзе перед стартом Открытого чемпионата Франции выразила уверенность в том, что в мужском турнире никто не сможет остановить 10-кратного победителя турнира испанца Рафаэля Надаля.

– Честно говоря, на горизонте не видно никого, кто может ему противостоять, – сказала Чакветадзе. – С учетом комфортной сетки сложностей у него возникнуть не должно. Думаю, Рафа вновь выиграет Roland Garros, как это ни странно. Конечно, хочется интриги, но в этот раз ее не будет. На грунте Надаль непобедим, он играет великолепно. Просто, вся его мощь, вся красота его игры проявляются в полной мере, когда на другой стороне сетки достойный соперник. Пока до его уровня никто не дотягивается, остальным придется подождать. (Андрей ШИТИХИН)

Roland Garros – второй в сезоне в "мейджор" – стартует в Париже в воскресенье, 27 мая.