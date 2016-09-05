05:13 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Анна Чакветадзе: "Чтобы результаты на US Open были лучше, нужно иметь хороший номер "посева"

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Известная экс-теннисистка, полуфиналистка US Open-2007 Анна Чакветадзе выразила сожаление по поводу травму Михаила Южного, который снялся с матча против Новака Джоковича. В то же время она отметила: шанса у россиян в поединке с первой ракеткой мира было бы немного.

– Россиян впервые за 16 лет не будет в четвертом круге US Open.

– Пожалуй, если бы не Уимблдон, где наши девушки играли и в 1/4, и в полуфинале, если бы не золотые олимпийские медали, было бы совсем грустно. Очень обидное поражение у Светланы Кузнецовой – пожалуй, она могла не только справиться с Каролин Возняцки, но и пройти достаточно далеко по сетке. Досадно, конечно, что из-за травмы выбыл из борьбы Михаил Южный, но надо смотреть правде в глаза – против Новака Джоковича у него было немного шансов. То же можно сказать и об Андрее Кузнецове в поединке с Рафаэлем Надалем.

– Получается, выступить лучше у россиян шансов не было?

– Пожалуй, да. Чтобы результаты были лучше, нужно иметь хороший номер "посева". Тогда меньше шансов попасть в третьем круге на игрока из топ-10. (Мария МАРКОВА)

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