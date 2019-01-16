Анисимова, Саккари и Барти вышли в третий круг Australian Open

Американка Аманда Анисимова переиграла украинку Лесю Цуренко в матче второго круга Australian Open. В других встречах австралийка Эшли Барти обыграла китаянку Ван Яфань, а Мария Саккари из Греции одолела австралийку Астру Шарму.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 15) - Ван Яфань (Китай) - 6:2, 6:3

Аманда Анисимова (США) - Леся Цуренко (Украина, 24) - 6:0, 6:2

Мария Саккари (Греция) - Астра Шарма (Австралия, Q) - 6:1, 6:4