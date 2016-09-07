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Ангелик Кербер: "Знаю, что могу победить кого угодно"

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Немка Ангелик Кербер, в четвертьфинале US Open одержавшая победу над итальянкой Робертой Винчи (7:5, 6:0), подчеркнула, что чувствует уверенность в своих силах. По словам теннисистки, "посеянной" на турнире под вторым номером, она способна переиграть любую соперницу. В полуфинале Кербер встретится с победительницей пары Каролин Возняцки – Анастасия Севастова.

– Я уверена в своих силах, – приводит официальный сайт WTA слова Кербер. – Не думаю о четвертьфинале, полуфинале или чем-то таком. Я просто выхожу на корт и стараюсь отыграть матч хорошо. Знаю, что могу победить кого угодно. Это добавляет мне уверенности и мотивации.

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