Ангелик Кербер: "Шарапова – настоящая чемпионка, я старалась не думать о статусе матча и о том, с кем играю"

Немка Ангелик Кербер после победы над россиянкой Марией Шараповой в третьем круге Australian Open подчеркнула, что старалась играть агрессивно с первого розыгрыша. Она также добавила, что пыталась показывать свой лучший теннис и не думать о статусе встречи.

Напомним, что немка победила в двух сетах со счетом 6:1, 6:3. Ее следующей соперницей будет победительница матча Си Сувэй (Тайвань) – Агнешка Радванска (Польша).

– Я понимала, что этот будет сложный матч и старалась с первого же розыгрыша играть агрессивно, – приводит официальный сайт турнира слова Кербер. – Знаю, что Шарапова всегда борется до конца, поэтому после первого сета старалась не думать о счете, а просто атаковать и показывать свою игру. У меня получилось. Я очень довольна.

Мария – настоящая чемпионка. Она всегда опасна, особенно на турнирах "Большого шлема". Это был только третий круг, но все равно было ощущение большого матча. Я старалась не думать о статусе встречи и о том, с кем я играю. Я просто вышла на особенный для меня корт и старалась показывать свой лучший теннис.