Ангелик Кербер: "Сбылись все мои мечты"

Первая ракетка мира и чемпионка US Open Ангелик Кербер призналась, что всегда мечтала об этих титулах. В субботу немка в трех сетах обыграла в финале Открытого чемпионата США чешку Каролину Плишкову.

– Это просто потрясающе, – цитирует пресс-служба турнира Кербер. – Я выиграла второй турнир "Большого шлема" за сезон. Это лучший год в моей карьере. Это очень много значит для меня. Будучи ребенком, я мечтала стать первой ракеткой мира и выигрывать турниры "Большого шлема". Сегодня все мои мечты сбылись.