07:15 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Ангелик Кербер: "Сбылись все мои мечты"

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Первая ракетка мира и чемпионка US Open Ангелик Кербер призналась, что всегда мечтала об этих титулах. В субботу немка в трех сетах обыграла в финале Открытого чемпионата США чешку Каролину Плишкову.

– Это просто потрясающе, – цитирует пресс-служба турнира Кербер. – Я выиграла второй турнир "Большого шлема" за сезон. Это лучший год в моей карьере. Это очень много значит для меня. Будучи ребенком, я мечтала стать первой ракеткой мира и выигрывать турниры "Большого шлема". Сегодня все мои мечты сбылись.

 

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