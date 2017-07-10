Ангелик Кербер: "Постараюсь снова стать первой ракеткой мира"

Немка Ангелик Кербер после поражения от испанки Гарбинье Мугурусы в четвертом круге Уимблдона отметила, что продолжает набирать свою лучшую форму. Кербер после этого турнира покинет первую строчку рейтинга WTA.

– Это был мой лучший матч за долгое время. После "Ролан Гаррос" я много тренировалась, чтобы найти свою игру, – цитирует Кербер пресс-служба WTA. - Я продолжаю ее искать. Думаю, я на верном пути. Хочу вернуть тот уровень, который я показывала.

Это был хороший матч. В конце все решили два очка. Конечно, я разочарована, так как я играла хорошо. Постараюсь снова стать первой ракеткой мира. Сейчас я просто рада вернуться к своей игре и показывать хороший теннис.