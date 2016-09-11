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Ангелик Кербер: "Ого, я сделала это!"

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Немка Ангелик Кербер нашла время порадоваться в соцсетях своей победе на US Open. В финале она в трех сетах обыграла чешку Каролину Плишкову. В активе Кербер в нынешнем сезоне победа на Australian Open, выход в финал на "Уимблдоне", серебро Олимпиады в Рио и выход на первое место в рейтинге WTA. Последней представительницей Германии, выигрывавшей US Open, была легендарная Штеффи Граф в 1996 году.

"Чемпионка US Open!!! Ого, я сделала это", – написала Кербер в своем твиттере.

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