Ангелик Кербер: "Не испытываю давления от желания стать первой ракеткой мира"

Немка Ангелик Кербер отметила, что не думает о возможности стать первой ракеткой мира. Она подчеркнула, что на US Open постарается показать свой максимум.

– Я не ощущаю давления от близости первой строчки в рейтинге, – цитирует официальный сайт US Open Кербер. – Будет удивительно, если придет день, когда я стану первой ракеткой. За прошлый сезон я многому научилась. Особенно во время турнира в Сингапуре. Мне нужно было выиграть один сет, и я слишком сильно надавила на себя. Я узнала многое после побед и поражений, подъемов и спадов. Поэтому не думаю очень много о своих возможностях. Я играю в теннис. Мне это нравится. Стараюсь наслаждаться каждым моментом и хочу продолжать один из лучших сезонов в своей карьере.