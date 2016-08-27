11:44 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Ангелик Кербер: "Не испытываю давления от желания стать первой ракеткой мира"

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Немка Ангелик Кербер отметила, что не думает о возможности стать первой ракеткой мира. Она подчеркнула, что на US Open постарается показать свой максимум.

– Я не ощущаю давления от близости первой строчки в рейтинге, – цитирует официальный сайт US Open Кербер. – Будет удивительно, если придет день, когда я стану первой ракеткой. За прошлый сезон я многому научилась. Особенно во время турнира в Сингапуре. Мне нужно было выиграть один сет, и я слишком сильно надавила на себя. Я узнала многое после побед и поражений, подъемов и спадов. Поэтому не думаю очень много о своих возможностях. Я играю в теннис. Мне это нравится. Стараюсь наслаждаться каждым моментом и хочу продолжать один из лучших сезонов в своей карьере.

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