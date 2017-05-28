Ангелик Кербер: "Макарова - сложный жребий для первого круга"

Первая ракетка мира немка Ангелик Кербер похвалила россиянку Екатерину Макарову, которой проиграла в первом круге Roland Garros (2:6, 2:6), передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА. Кербер стала первой теннисисткой, вылетевшей с Открытого чемпионата Франции в первом круге, имея первый номер "посева". Кербер выразила надежду, что ей удастся поскорее забыть грунтовый сезон.

- Соперница сыграла очень хорошо, - сказала Кербер. - Сложный жребий для первого круга. Но у меня были шансы и в первом сете, и во втором. Конечно, я очень разочарована поражением. Грунтовый сезон у меня в этом году не сложился.

- Как теперь будете готовиться к Уимблдону?

- У меня еще будет время подумать, что делать дальше. Поеду домой, теперь больше времени на отдых (грустно улыбается). Нужно поскорее забыть грунтовую часть сезона и начать готовиться к турнирам на траве.

- Что не получается у вас на грунте?

- Не могу нормально двигаться. Мне всегда было сложно играть на нем.