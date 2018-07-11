Ангелик Кербер: "Касаткина сражалась до конца. Именно ради таких матчей мы и играем"

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер после победы над Дарьей Касаткиной (6:3, 7:5) в 1/4 финала Уимблдона отметила бойцовские качества россиянки.

- Думаю, весь матч получился достаточно хорошим. Мы обе играли на высоком уровне, начиная с первого розыгрыша, - приводит официальный сайт тура Кербер. - В последнем гейме было видно, как здорово мы играли, и как Дарья сражалась до конца. Именно ради таких матчей мы и играем и стараемся демонстрировать свой лучший теннис. Я очень рада, что смогла победить в двух сетах. Касаткина – непростая соперница, именно поэтому она так хороша. В последние несколько месяцев она провела немало отличных матчей. Я ожидала подобного сражения. Мне было важно играть агрессивно и справляться с уверенными действиями соперницы. Мне нужно было хорошо двигаться и возвращать как можно больше мячей на ее половину.

В полуфинале немецкой теннисистке будет противостоять представительница Латвии Елена Остапенко.