Ангелик Кербер: "Для меня Серена Уильямс - чемпионка"

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер после победы над Сереной Уильямс в финале Уимблдона подчеркнула, что добиться успеха ей помог провальный 2017 год. В 2016-м она вышла на первое место в рейтинге WTA, но в следующем году не выиграла ни одного турнира и выпала из топ-10.

- Без 2017 года я бы не выиграла этот турнир, - цитирует официальный сайт WTA Кербер. - Думаю, я многому научилась в прошлом году. Многое узнала о себе, о том, что происходит вокруг, как справиться с этим, как организовать свой день. Нужно пройти через эти вещи, хорошие и плохие. Я старалась наслаждаться каждым моментом. Найти мотивацию после 2016 года было здорово.

Когда играешь в финале против Серены, знаешь, что она демонстрирует свой лучший теннис. Она любит такие матчи, особенно на центральном корте. Я старалась особо не думать, что играю против Серены, старалась оставаться на своей половине корта, сохранять хладнокровие.

Для меня Серена - чемпионка. Она одна из лучших игроков мира. После всех взлетов и падений, после рождения ребенка, играть в тот теннис, в который играет она - это здорово.

Для меня всегда честь выходить против нее на корт, потому что она заставляет меня показывать мой лучший теннис.