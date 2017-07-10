Ангелик Кербер 17 июля покинет первое место рейтинга WTA

Немка Ангелик Кербер, потерпевшая поражение в четвертом круге Уимблдона испанке Гарбинье Мугурусе (6:4, 4:6, 4:6), 17 июля покинет первое место рейтинга WTA.
На лидерство претендуют румынка Симона Халеп и чешка Каролина Плишкова. Халеп возглавит рейтинг, если сумеет дойти до полуфинала турнира "Большого шлема". Плишкова займет лидирующую позицию, если румынка вылетит в четвертом круге или 1/4 финала.
В четвертом круге Халеп встречается с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Белоруссии. В первом сете румынка уступает со счетом 1:2.
жек
Давно пора, Никчемыш,
18:03
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Идиот это ты, ибо система практически совершенна и объективна.)
17:10
Rome22
я думал там она пожизненно.... идиотская система - целый год Ангелик обыгрывали все кому не лень и вот только теперь сойдет.....
17:07