Андрей Рублев: "Надаль - великий чемпион, а мне нечего терять"

Российский теннисист Андрей Рублев отметил, что в четвертьфинале US Open, где его соперником станет Рафаэль Надаль, постарается получить удовольствие от игры. По словам россиянина, он хорошо знает теннис первой ракетки мира. В четвертом круге сегодня он обыграл бельгийца Давида Гоффена.

- Практически все матчи на крупных турнирах с его участием я смотрел, - заявил Рублев в эфире "Евроспорт". - Я попытаюсь получить удовольствие. Он великий чемпион, а мне нечего терять. Мне кажется, испанцу не надо даже хорошо знать меня, потому что у меня очень простой стиль. Тем более пару раз мы тренировались вместе.