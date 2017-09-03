Андрей Рублев: "Безумно рад впервые выйти в четвертый круг "Большого шлема"

Российский теннисист Андрей Рублев после победы над Дамиром Джумхуром в третьем круге US Open отметил, что для него первый выход в четвертый круг турнира "Большого шлема" многое значит. По его словам, в следующем раунде ему необходимо показать свой теннис.

- Безумно рад впервые выйти в четвертый круг, - приводит пресс-служба турнира слова Рублева. - Это очень многое значит. Теперь главное - не останавливаться. Гоффен? Это игрок топ-10, но я постараюсь победить. У меня мало вариантов - нужно играть в свой теннис. Если я буду играть по-другому, то шансов не будет.