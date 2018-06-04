Андрей Ольховский: "В травму Уильямс верится с трудом"

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал отказ Серены Уильямс от выхода на матч с россиянкой Марией Шараповой в четвертом круге Rolad Garros. Напомним, что Уильямс отказалась выходить на корт, сославшись на боль в руке.

– В травму верится с трудом, но мы не можем этого знать наверняка, – сказал Ольховский. – Помимо этого Серена, как она сказала, не готова на 100 процентов. А Шарапова в хорошей форме, если судить по последнему матчу. Естественно, Серене не хочется проигрывать. Недомогание и фактор серьезного соперника – все это, на мой взгляд, сыграло свою роль. (Михаил ПОТАПОВ)