Андрей Ольховский: "Успех Макаровой и Весниной вызывает настоящее восхищение"

Двукратный победитель турниров "Большого шлема" в миксте и тренер сборной России Андрей Ольховский пришел в восторг от победы Елены Весниной и Екатерины Макаровой на Уимблдоне, где в решающем матче они меньше чем за час разгромили Монику Никулеску и Чань Хаочин.

– Финал – это что-то! Вообще, из эмоций – только восторг. Это действительно серьезное достижение, ведь счет 6:0, 6:0 в финале зафиксирован второй раз в истории. Раньше единственный случай произошел в 1953 году. И я даже не скажу, что девушки повторили рекорд – может, они установили новый. Мы же не знаем, сколько по времени продолжался тот матч. Выйти на такой уровень, когда ты в финале не отдаешь соперницам ни гейма – это вызывает настоящее восхищение.

– За счет чего удалось добиться такого результата?

– Мне кажется, что счет показал психологическое преимущество нашей пары. Сама игра может варьироваться от матча к матчу, но когда ты выходишь в финал, это большая моральная нагрузка. И с ней справляются только настоящие чемпионы. (Антон БАБОШИН)

У "Макарены" 3/4 "Шлема"! Макарова и Веснина выиграли Уимблдон